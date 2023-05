La Segato Under 15 stacca il pass per le finali scudetto

Con la vittoria contro il forte Scicli, la squadra Under 15 di Calcio a 5 della Segato stacca il pass per le finali scudetto che si disputeranno al PalaCampanara di Pesaro dal 1 al 3 giugno, classificandosi di fatto tra le prime quattro squadre d’Italia. Dopo le sue vittoriose trasferte in Campania ed in Basilicata, Luverà e compagni hanno battuto, per 8-6 il fortissimo Scicli. Partita elettrizzante, con i tecnici della Segato che hanno cercato di fare girare tutti i disponibili, in funzione della trasferta di martedì a Potenza nella prima gara play off dell’ Under 15 di calcio a 11.

La formazione della Segato Piraino, Cardamone, Caruso, Chiappetta, Luvera’, Grande, Grosso, Violi, Scoglio, Ieracitano, Cannataro. All. Cassalia D.

Marcatori: Grande (4), Luvera’, Caruso, Grosso, Cardamone.