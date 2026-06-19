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Nuovo evento Plastic Free a Reggio: ‘Così restituiamo decoro e bellezza alla spiaggia’

I dettagli e come partecipare

19 Giugno 2026 - 06:00 | Comunicato stampa

PF RC

Ancora un nuovo evento targato Plastic Free Calabria. Domani, venerdì 19 Giugno, a partire dalle 17, i volontari in maglia blu torneranno sulla spiaggia di Catona Bolano, per un clean up, assieme all’associazione Stazione E1 Bella Beach ed al gruppo Scout AGESCI Calabria Branca L/C. Sarà un nuovo importante momento di sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza, per ricordare ancora una volta l’importanza della cura dell’ambiente, mettendo al centro il valore del gesto collettivo.

L’obiettivo sarà infatti quello di raccogliere i rifiuti presenti lungo il litorale e restituire decoro e bellezza alla spiaggia di Catona Bolano, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ecosistema marino e alla riduzione dell’inquinamento da plastica e altri materiali dispersi nell’ambiente. Un’azione semplice ma dal grande valore simbolico e pratico, che si inserisce nel più ampio impegno di Plastic Free nel promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità ambientale, attraverso iniziative diffuse sul territorio e la partecipazione attiva di tutte e tutti.

L’appuntamento è quindi fissato per domani, venerdì 19 giugno alle ore 17, sulla spiaggia di Catona Bolano, accanto Stazione E1 Bella Beach.

L’iscrizione è obbligatoria, al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16088/19-giu-reggio-di-calabria

Si consiglia ai partecipanti di portare con sé guanti resistenti, come quelli da giardinaggio, borraccia con acqua, cappello e protezione solare. Tutto il resto sarà fornito da Plastic Free e dalla ditta Ecologia Oggi, che ringraziamo sempre per la costante presenza e il supporto operativo.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.

LOCANDINA CATONA BOLANO

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