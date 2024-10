Calcio Giovanile: la Segato Under 15 conquista il titolo regionale

Adesso doppio impegno con la terza partita della fase Nazionale Under 15 calcio a 5 e prima gara fase finale Under 15 calcio a 11

La Scuola Calcio Elite Segato, conquista il titolo regionale Under 15 battendo in modo netto 4 a 1 la SC Corigliano. Una gara quasi perfetta dei ragazzi del mister Demy Cassalia che schiera un 4-3-3 molto offensivo, sfruttando molto bene le fasce laterali con gli imprendibili Bruno e Cannataro schierati a piede invertito. In rete (doppietta) di Francesco Bianco, capocannoniere del campionato, Bruno e Piromalli.