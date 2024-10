Calcio giovanile, Sorgonà: ‘Soddisfatto di questo primo percorso. A giugno nuova iniziativa’

Football Skills è arrivato a metà del suo percorso. 40 gli atleti che proseguono il lavoro di affinamento tecnico, sotto le direttive del responsabile Pasquale Sorgonà e del tecnico Leandro Latella.

La fine di maggio segnerà la conclusione di una iniziativa che ha riscosso sicuramente grande attenzione e perché no anche successo.

“Con grande soddisfazione, dice il responsabile Pasquale Sorgonà, evidenzio come i ragazzi che stanno frequentando il corso abbiano già assimilato concetti tecnici e tattici di questa nuova metodologia. Adesso per le due settimane successive è prevista la fase di consolidamento, la parte più complessa arriva nel momento in cui determinati dettami salgono di livello sul piano dell’intensità.

Ma da quello che ho potuto notare in questi giorni, sono convinto che l’innalzamento dell’asticella potrà avvenire, proprio per la capacità di apprendimento, oltre che alla grande volontà, di tutti gli atleti che stanno seguendo questo percorso”.

La Football Skills non si fermerà al 30 di maggio, perché è già pronta una seconda iniziativa che prenderà il via i primi giorni di giugno.

Parliamo sempre di stage calcistico, con l’aggiunta di test conoscitivi e sedute di allenamento ampliate a più stazioni. Ma ulteriori dettagli su questo secondo importante appuntamento verranno forniti in seguito.

Per informazioni si può contattare il responsabile Pasquale Sorgonà al numero 339.8420634