Calcio giovanile – “Torneo di Natale”, semifinali e finali domenica 5 gennaio

Grande partecipazione, entusiasmo e divertimento al Clivia Reggio Village per il consueto appuntamento con il “Torneo di Natale“. Una due giorni in cui si sono confrontante tante scuole calcio della città di Reggio e della provincia, insieme ad una numerosa cornice di pubblico. Ma nel momento clou della manifestazione è stata l’abbondante grandinata di sabato scorso ad interromperne la parte conclusiva e quindi tutto rinviato a domenica 5 gennaio con la disputa delle semifinali e le finali per tutte le categorie partecipanti. Il torneo, che vedrà comunque dei vincitori, come ogni anno è incentrato soprattutto sull’aggregazione ed il divertimento, unici e veri obiettivi della società organizzatrice l’Asd Valanidi Calcio Giovanile.

Quindi appuntamento a domenica mattina ore 9,00, per la fase finale della manifestazione.