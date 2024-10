Calcio – Grande Gattuso. Risponde in calabrese sulle difficoltà del Barcellona

E’ stato un grande combattente da calciatore e vinto moltissimo, nella sua breve esperienza da tecnico ha fatto vedere capacità e conoscenze, oggi sulla panchina del Napoli dopo la buona esperienza al Milan, si prepara alla sfida Champions della prossima settimana con il Barcellona.

Gennaro Gattuso risponde alle domande dei cronisti e nel momento in cui gli si parla del Barcellona in difficoltà, ai microfoni di Sky Sport replica in dialetto calabrese: “Scrivete che il Barcellona è in grande difficoltà, ma se loro sono in difficoltà noi, lo dico in calabrese, siamo “muru muru cu spitali“.