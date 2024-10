Calcio a 5, Honorio: ‘Con la Futura si riparte carichi e con la voglia di vincere’

"Nella passata stagione non abbiamo fatto quel che dovevamo fare fino in fondo"

Un’istituzione del Calcio a 5 italiano ed internazionale pronto a mettersi, ancora una volta, al servizio della Polisportiva Futura, questa volta con una duplice veste.

Nello staff tecnico, accanto al Direttore Saccà, a Tonino Martino e l’assistente Francesco De Stefano c’è anche lui: Humberto Honorio.

E’ il giocatore di Futsal che ha vinto di più: 9 scudetti. Una bacheca incredibilmente ricca di premi e soddisfazioni ed una voglia immutata di continuare a far bene, oggi e nuovamente, alla corte della Futura.

Le sue impressioni:

“Ripartiamo carichi come non mai. Sono più motivato di sempre, dentro e fuori dal campo. Nella passata stagione, a mio avviso, non abbiamo fatto quel che dovevamo fare fino in fondo.

Sono e siamo pronti a lavorare fino in fondo, traendo il massimo da ognuno di noi. Pronti a confrontarci giornalmente, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, non vogliamo e possiamo sbagliare ed abbiamo estrema voglia di riscatto. Partiamo da un gruppo collaudato, con elementi validi, rodato e con voglia di far bene”.

Il feeling con Tonino Martino?

“E’ una cosa bella. Ci conosciamo e stimiamo da tanti anni, avendo militato in categorie importanti insieme.

C’è stima reciproca, voglia di fare bene insieme. Non sarà facile ma siamo pronti ad aiutarci l’un l’altro per il bene della Futura per fare gioire il pubblico del Palattinà, la nostra gente”.