Calcio: l’imprenditore cinese che vuole il Lecco, ha studiato a Reggio Calabria

Da qualche giorno si rincorrono le voci riguardo una possibile cessione del Lecco, club militante in serie B e destinato alla retrocessione. Il presidente Di Nunno ha rotto con la tifoseria e a più riprese ha fatto sapere di voler cedere la società dopo le vicissitudini di questa stagione. Nella giornata di ieri il DG Maiolo ha dichiarato di non sapere di alcuna trattativa ufficiale in corso, ma il nome dell’imprenditore cinese Alex Lin circola ormai in maniera insistente. Tra le curiosità che ne descrivono la scalata del possibile nuovo proprietario del Lecco troviamo: “Chi è Alex Lin? Di sicuro un manager di altissimo livello che ha studiato all’Università del Mediterranea di Reggio Calabria…“. Adesso resta da vedere come si evolverà la situazione. Lo stesso DG Maiolo a UnicaTv ha concluso dicendo: “Non so se abbia veramente intenzione di comprare. E io non voglio fare pubblicità a nessuno. Se mi portano i soldi, bene, altrimenti sono solo chiacchiere“.