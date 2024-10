Calcio serie D – Dopo l’impresa con il Bari la Cittanovese vuole sbancare Messina

Rimarrà nella storia di questo campionato per essere stata la prima squadra ad aver battuto la corazzata Bari. Ma la Cittanovese vuole stupire ancora, punta al raggiungimento della salvezza nel più breve tempo possibile per poi iniziare a sognare, senza limiti. Intanto la squadra giallorossa andrà questo pomeriggio ad affrontare un’altra compagine che ad inizio anno veniva data come tra le favorite e che adesso si trova a faticare nella parte medio bassa della classifica, il Messina. Mister Zito presenta così l’incontro al sito ufficiale calciocittanovese.it:

“Contro il Messina servirà una partita intelligente e adatta a quelle che sono le condizioni di un campo pessimo. Dopo le emozioni di domenica scorsa, da martedì siamo tornati concentrati sul percorso che ci aspetta. Alle porte c’è una gara che, per difficoltà e motivazioni, è molto simile a quella con il Bari. Giusto festeggiare un’impresa storica, ma adesso non devono esserci distrazioni. Le insidie al “San Filippo” saranno tante, dall’avversario fino alle condizioni del terreno di gioco.

Siamo alla quarta di ritorno e adesso i numeri hanno un valore. Se i peloritani sono in quella situazione di graduatoria significa che qualche errore lo hanno fatto. Ma credo che anche il campo abbia elle responsabilità. Noi, comunque, non dovremo sottovalutare nulla. I giallorossi hanno un organico di prim’ordine.

Al Franco Scoglio non abbiamo mai vinto, è vero, e abbiamo sempre giocato male. Dobbiamo adeguarci alle situazioni che il campionato ci presenta. Neanche oggi potremo fare quello che sappiamo, perché il terreno non ci consentirà il fraseggio o il gesto tecnico. Ma dobbiamo essere intelligenti e scendere nella battaglia sin dal primo minuto”.