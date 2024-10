Calcio – Inarrestabile Ludos Ravagnese, arriva un nuovo difensore

La Ludos Ravagnese Calcio annuncia ufficialmente l’arrivo del difensore, classe 1997, Simone Polito. Il trio Verduci-Criaco-Malavenda porta alla corte di mister Aquilino un calciatore di grande qualità, capace di ricoprire con disinvoltura più ruoli nel reparto difensivo. Cresciuto nel settore giovanile della Segato, Polito ha già disputato tre campionati di Promozione, nella stagione 2014/2015 c on il San Giuseppe e nel biennio successivo (2015/2016-2016/2017) con l’Aurora Reggio risultando tra i protagonisti del salto in Eccellenza della formazione gialloblu.

Alla Ludos Ravagnese, Polito ritrova Chilà e Scilipoti, già compagni alla Pro Pellaro, dove ha vissuto le ultime due stagioni durante le quali ha firmato anche 4 reti, 2 nella stagione 2017/2018 e 2 nella stagione appena trascorsa, curiosamente realizzate in entrambe le gare di campionato disputate contro il Ravagnese. A Simone il benvenuto della società presieduta da Mimmo Cilione e gli auguri per una stagione straordinaria.