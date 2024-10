Calcio – Incredibile dicembre. Sette gare in programma, date e orari dei match della Reggina

Prendete carta e penna ed annotate. Calendario fittissimo quello della serie C, per la Reggina in modo particolare, visto che per l’ultimo mercoledi di novembre, si incastra, a pochi giorni dalla trasferta di Catania, un altro derby, questa volta di Calabria, e cioè il recupero di domani contro il Catanzaro (ore 20,30). Non ci sarà tregua fino alla fine del mese prossimo con ben otto partite da giocare, compreso il periodo natalizio.

Per la squadra di Cevoli è un momento particolarmente delicato, per la Reggina non è invece una novità, visti i rendimenti degli ultimi anni di questi tempi. A seguire, il dettaglio di tutte le gare del mese di dicembre e relativi orari:

Domenica 2 dicembre, ore 14.30 – REGGINA-RIETI

Domenica 9 dicembre, ore 20.30 – SICULA LEONZIO-REGGINA

Mercoledì 12 dicembre – ore 20.30 – REGGINA-CAVESE

Domenica 16 dicembre, ore 16.30 – CASERTANA-REGGINA

Domenica 23 dicembre, ore 20.30 – REGGINA-VIBONESE

Mercoledì 26 dicembre ore 20,30 – MATERA-REGGINA

Domenica 30 dicembre, ore 16,30-20,30 (da definire) – REGGINA-TRAPANI