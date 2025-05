Calcio: Inter in finale di Champions grazie anche a un ex Reggina

Una semifinale incredibile quella tra l’Inter e il Barcellona caratterizzata da ben dodici gol in sole due partite e alla fine lo spunto vincente di Frattesi, il solito Frattesi, che nel corso dei tempi supplementari del match di ritorno, ha regalato ai neroazzurri la finale Champions, la seconda negli ultimi tre anni per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi.

C’è il prezioso contributo anche di un ex Reggina in tutto questo, perchè con i blaugrana in vantaggio per 3-2 e in apparente controllo del match, al terzo minuto di recupero il difensore Francesco Acerbi, diventato centravanti aggiunto nella parte conclusiva dell’incontro, grazie alla sua zampata ha riportato la squadra sul 3-3, consentendo così ai neroazzurri di arrivare ai supplementari e poi vincere.

Nonostante i suoi 37 anni, Acerbi è un punto fermo della retroguardia dell’Inter, leader di enorme personalità e temperamento. Lui che ha spiccato il volo verso il grande calcio partendo proprio dalla Reggina, compagine con la quale ha disputato la stagione 2010-2011, presente in quella beffarda semifinale persa con il Novara. Poi una carriera straordinaria nella massima serie con le maglie di Chievo, Milan e soprattutto Sassuolo, Lazio e Inter. Uno scudetto vinto, tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia, e il Campionato Europeo con la Nazionale Italiana (2021), insieme all’altro ex Reggina Di Lorenzo.