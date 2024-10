Calcio – Juventus-Napoli, confermato il 3-0. Ricorso respinto. Le motivazioni

C’era grande attesa per il ricorso del Napoli sul 3-0 a tavolino a favore della Juventus ed il punto di penalizzazione, per una vicenda notissima e che ha fatto discutere. ricorso bocciato.

“La Corte sportiva d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli sulla vicenda relativa alla partita con la Juventus . Resta quindi confermato il 3-0 a tavolino attribuito alla Juventus , dopo che il Napoli , bloccato dalla Asl in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas al covid , non si era presentato allo Stadium di Torino lo scorso 4 ottobre nonostante per la Lega calcio la partita si dovesse giocare. Confermato anche il punto di penalizzazione per il club campano”.

“Il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, teso a precostituirsi, per così dire, un ‘alibi’ per non giocare quella partita”.