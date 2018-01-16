E bene si, la Scillese ha superato anche l’ostacolo più duro, andando a vincere sul campo della capolista Pro Pellaro. Non è stato semplice avere ragione della squadra probabilmente più forte del campionato, il match è stato parecchio combattuto e la vittoria sofferta.

Parametri questi che danno indicazioni precise anche sulla forza della compagine scillese, ormai lanciatissima verso la conquista della prima piazza.

Davvero un percorso entusiasmante, coincidente con l’arrivo in panchina di Fabio Crupi, allenatore capace di leggere immediatamente le difficoltà, riuscire a far gruppo e trasmettere quei concetti utili ed essenziali ad arrivare addirittura a nove successi consecutivi.

Una vera schiacciasassi la compagine di Scilla, da quei cinque punti e le ultime posizioni in graduatoria sono passati poco più di due mesi e la musica è straordinariamente cambiata. Insieme alle nove sinfonie ci sono ben sei partite, le ultime, in cui mai si è subìto gol ed un primo posto ormai ad un tiro di schioppo.

Adesso società, tecnico e giocatori, insieme alla complessiva crescita del gruppo, sperano possa crescere l’entusiasmo intorno alla squadra, elemento di fondamentale importanza per il raggiungimento di obiettivi prestigiosi.