Calcio: Lega Pro, Milanese: ‘Basta, fermiamoci’

Sono ripetuti gli interventi in questi giorni, soprattutto dopo la proposta del Consiglio Direttivo di Lega Pro. Nei giorni scorsi abbiamo riportato una idea lanciata dall’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese che, adesso, ai microfoni di tuttoC.com dice chiaramente: “Secondo me è giusto fermarsi come hanno fatto altri sport. Può dare anche la possibilità di perfezionare delle riforme soprattutto per la prossima stagione. Ci sono tante cose da stabilire: come si riparte, se si giocherà a porte chiuse e quindi senza abbonati e paganti, si va a rischio iscrizione. È il tempo di fermarsi e fare le riforme”.

Leggi anche