Calcio Serie C: l’idea di Mauro Milanese, amministratore della Triestina

Tra le proposte del Consiglio Direttivo di Lega Pro, si inseriscono anche quelle dei vari addetti ai lavori. L’assemblea del 4 maggio servirà anche a confrontarsi su posizioni diverse, l’importante sarà che tutti abbiamo la volontà a risolvere il problema e non a puntare ad interessi personali. Risulta particolarmente interessante l’idea lanciata dall’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese, attraverso le colonne de Il Piccolo e ripresa da TMW: “Il sorteggio per la quarta promossa? Mi sembra un’idea bizzarra. Affidare alla sorte o a un “gioco da tavolo” un posto importante è insensato e poco credibile. Io dico che non vedo come si possa giocare. Quindi meglio di tutto sarebbe azzerare la stagione, altrimenti si cristallizzi la classifica e in B ci vadano le prime ma mettiamoci subito a programmare il futuro.

Se proprio dobbiamo tornare in campo in un terzo step dopo A e B giochiamo solo i play-off ed eventualmente i play-out. E facciamolo all’interno di centri sportivi attrezzati come Coverciano. Tra circa due mesi, in venti giorni al massimo, si può chiudere la stagione con un risultato sportivo, si evitano tour de force e trasferte pericolose per la salute degli atleti e dei cittadini. Certo è costoso ma è una mediazione alla quale ci posso stare”.