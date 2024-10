Gabriele Martino: ‘Si allo stop. Tanti dubbi su tutto il resto’

Sulla vicenda riguardante la proposta del Consiglio Direttivo di Lega Pro, Gazzetta del Sud ha sentito anche il vicepresidente dell’ADISE, ex DS della Reggina e reggino doc Gabriele Martino: “D’accordo sull’idea di fermarsi, parzialmente sul contenuto della proposta. E’ una decisione saggia e di buon senso chiudere la stagione nell’interesse della salute di tutti gli attori principali.

Leggi anche

Il resto è tutto da disquisire, poichè si cristallizza la classifica delle prime, ma non si assume la decisione sulla quarta. Inoltre ci si dimentica di una norma fondamentale, insuperabile, secondo cui in serie C possono militare 60 squadre. in effetti senza retrocessioni e con l’arrivo delle compagini di serie D, si sommerebbero arrivando a 65. Vietato!

C’è poi da considerare la finale di Coppa Italia la cui vincente avrebbe una posizione di privilegio nell’ipotizzata estrazione a sorte. E allora?”.