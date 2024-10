Calcio – Per l’ex Reggina Stuani, l’occasione della vita

Dopo l’esclusione di tante grandi a questo sorprendente campionato del mondo, viene indicato l’Uruguay come una delle compagini favorite alla vittoria finale. Un percorso straordinario fino al momento quello della nazionale “celeste” che ha vinto tutte e quattro le gare disputate, eliminando agli ottavi il Portogallo di Cristiano Ronaldo, grazie alla doppietta di Cavani.

E sono proprio le condizioni dell’attaccante del PSG a preoccupare tantissimo allenatore, compagni si squadra e tifosi, perchè il suo recupero è in dubbio anche per la semifinale. Chi potrebbe giocare al fianco di Suarez? E’ probabilmente arrivato il momento per la prima da titolare per Cristhian Stuani, l’ex attaccante della Reggina che nel campionato concluso in Spagna con la maglia del Girona ha realizzato ben 21 reti, collocandosi alle spalle dei soliti Messi, Ronaldo e Suarez.

Il match contro la Francia potrebbe vederlo protagonista. Una vita che è totalmente cambiata rispetto a quella negativa parentesi italiana. Sono arrivati poi la Spagna ed i gol e questo secondo mondiale. Per lui la grande opportunità di trovare definitiva consacrazione.