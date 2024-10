Calcio: per la LFA Reggio Calabria un ottobre incredibile

Dopo giorni di attesa arrivano nuove ufficializzazioni. Questa volta riguardano i rinvii delle due gare inizialmente programmate per il 17 e 20 settembre, rispettivamente contro Acireale e Lamezia Terme.

Acireale-Reggina si giocherà mercoledì 18 ottobre, orario ancora da definire, mentre Reggina-Lamezia Terme è in programma mercoledì 25 ottobre.

Sarà un mese di ottobre incredibile per la squadra di Trocini che dovrà scendere in campo per ben otto volte con tre turni infrasettimanali.