Calcio: velenoso botta e risposta tra Pietro Lo Monaco e Valerio Antonini

Nel corso dell’intervista rilasciata ai colleghi di news.superscommesse.it, l’attuale Dg del Novara Pietro Lo Monaco, oltre a parlare della sua ex squadra, il Catania, ha fatto un passaggio anche sul Trapani e in modo particolare sul presidente Valerio Antonini: “Trapani? Il loro presidente fa pallone da ieri mattina, eppure ha dichiarato che in due anni vuole andare in Serie A, questo fa un po’ sorridere. Certo, sul fatto che metta mano al portafogli bisogna prenderne atto, non ci sono dubbi. Chi punta a vincere deve mettere in preventivo che ci sarà anche il Trapani“.

Non si è fatta attendere la risposta del massimo dirigente granata attraverso i canali social del club con un video: “Sarebbe facile rispondere a una dichiarazione di un desperado, ma mi affido a quanto di lui disse José. E se lo dice lui…“.

Le dichiarazioni di allora del tecnico Josè Mourinho: “Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Gran Premio di Monaco e il Bayern Monaco: se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto“.