Calcio: il Locri azzera le cariche societarie e apre alla cessione del club. Il comunicato

“L’A.C. Locri 1909 comunica ufficialmente l’azzeramento di tutte le cariche societarie attualmente in essere. Contestualmente, si rende nota la piena disponibilità e apertura alla cessione della società. Chiunque fosse seriamente interessato a rilevare l’A.C. Locri 1909 è invitato a mettersi in contatto con i vertici societari scrivendo all’indirizzo email: aclocri1909.segreteria@gmail.com.

Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto il club in questi anni”.

Azzerate le cariche societarie dell’A.C. Locri 1909

Con l’azzeramento delle cariche, il club amaranto apre ufficialmente la porta a nuovi investitori. L’iniziativa, comunicata attraverso i canali ufficiali, rappresenta un punto di svolta nella storia recente dell’A.C. Locri 1909, che guarda ora a un possibile cambio di proprietà. La società si dichiara pienamente disponibile a valutare proposte concrete di acquisizione.

L’appello è chiaro e diretto, rivolto a soggetti che vogliano impegnarsi nel rilancio sportivo e istituzionale di una delle realtà storiche del panorama calcistico calabrese a livello dilettantistico.

Un ringraziamento a sostenitori e tifosi

Nel comunicato, la società ringrazia tutti coloro che in questi anni hanno accompagnato il percorso del club, riconoscendo l’impegno di chi ha creduto nel progetto amaranto. Un passaggio che chiude un ciclo ma, al contempo, può rappresentare l’inizio di una nuova fase per la squadra della locride, ricordiamo appena retrocessa in Eccellenza.