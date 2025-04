Locri-Reggina: settore ospiti, il dato definitivo dei biglietti venduti

I tifosi amaranto saranno ancora una volta in gran numero al seguito della squadra

Si è chiusa alle 19 di questa sera la prevendita dei biglietti del settore ospiti. Sarà un’altra invasione di tifosi amaranto in quel di Locri per seguire la Reggina in questa terzultima giornata di campionato con Barillà e compagni alla ricerca della nona vittoria consecutiva e la speranza che a Siracusa possa accadere qualcosa.

Il dato definitivo dei biglietti venduti lo fornisce la società con questo post: “Anche in un giorno feriale, avete scelto di esserci! 800 biglietti venduti nel solo settore ospiti“.