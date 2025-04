Calcio, Locri-Reggina: aperta la prevendita per il settore ospiti

Si torna in campo giovedi per la terzultima gara del campionato di serie D. La Reggina sarà ospite del Locri, compagine ultima in classifica e alla ricerca disperata di punti per provare ad evitare la retrocessione. Stesse necessità per la squadra di mister Trocini ma con obiettivi opposti, visto che si è riusciti ad accorciare ancora sul Siracusa e si tenta l’impresa, quella di agguantare la prima posizione. Anche in questa circostanza saranno tantissimi i tifosi della Reggina al seguito con circa 900 posti messi a disposizione e il prezzo del biglietto di euro 12,50 più il costo di prevendita (euro 1,50), acquistabili solo presso la BCenters in via Sbarre Centrali 260/B a Reggio Calabria, entro le ore 19 di mercoledi. I tagliandi sono nominativi: si raccomanda di portarli insieme a un documento d’identità il giorno della gara.

Il Locri ha, invece, indetto la “Giornata Amaranto“.