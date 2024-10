Calcio – Locri si prepara alla storica sfida. I tifosi invadono Bari?

Cresce l’attesa, insieme al numero di sostenitori che intendono accompagnare il Locri, in quella che è stata già definita come una delle gare più significative della storia calcistica locrese. E’ vero, siamo ancora alle prime battute della stagione, ma la suggestiva idea di essere per il momento la prima antagonista della corazzata Bari, stuzzica ed anche parecchio la fantasia dei tifosi.

Secondo posto in classifica con numeri invidiabili, niente male per una compagine che ha un trascorso comunque importante, ma pur sempre matricola in questo campionato. Insieme alla possibilità di giocare un big match contro la società del presidente De Laurentiis, è ovviamente anche lo scenario che rende tutto più entusiasmante, per uno stadio già palcoscenico di tante battaglie nella massima serie ed una delle sedi dei mondiali italiani del 1990.

Il tecnico Scorrano, che guida una squadra giovane, non ha bisogno di trovare spunti sul piano motivazionale, quanto invece lavorare su quegli aspetti che potrebbero giocare un brutto scherzo su quello emozionale. Per l’incitamento, invece, il compito spetta invece ai tifosi, da sempre in evidenza per calore e presenza e non ci sono dubbi che sarà così anche stavolta.

foto pagina ufficiale facebook Locri