Calcio, Lopez: ‘Donnarumma non si muove da Monopoli’

Si continua a parlare di esterno sinistro, si continua a parlare di Donnarumma come obiettivo per la Reggina ed è stato inserito anche in una possibilità di scambio nell’operazione che potrebbe portare Baclet al Monopoli. A togliere ogni dubbio sulla posizione dell’esterno sinistro ai colleghi di TuttoC.com è il patron Onofrio Lopez:

“Nonostante le voci di mercato, posso confermare che Daniele Donnarumma non si muove da Monopoli. Il giocatore è al centro del progetto e non verrà ceduto”.

Leggi anche

Leggi anche