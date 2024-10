Calcio, Lucarelli: ‘Il pareggio con il Palermo? La Reggina l’avrebbe vinta’

L'allenatore della Ternana chiama in causa gli amaranto come esempio

Dopo il 3-0 sul campo della Paganese, la Ternana non va oltre lo 0-0 in casa contro il Palermo. Ha parlato il tecnico dei rossoverdi Cristiano Lucarelli citando anche la Reggina, queste alcune dichiarazioni riportate da ternananews.it: “Sto avendo risposte incoraggianti, non era facile ripetere un’altra prestazione ad altà intensità contro una squadra forte come il Palermo, a zero punti, con un grande blasone che avrebbe sputato l’anima per portare a casa il risultato. Li abbiamo costretti a giocare nella loro metà campo e anche a cambiare modulo. Il loro obiettivo era chiaro. Già è difficile contro squadre che non hanno la qualità del Palermo che si mettono tutti dietro la palla, figuriamoci contro una squadra di qualità come i rosanero.

Per segnare ci è mancata la rabbia. Quando arrivi davanti al portiere per otto volte ti manca la rabbia. Il 7 di ottobre non si vincono e perdono i campionati. Ma se dobbiamo fare un paragone, l’anno scorso una partita cosi la Reggina l’avrebbe vinta. Dobbiamo metterci rabbia e fame per segnare. La rabbia l’abbiamo avuta, ma ci è mancata nelle occasioni che abbiamo creato”.