Il coronamento di un sogno, il raggiungimento di un traguardo ritenuto storico. Per la Ludos Vecchia Miniera dopo i festeggiamenti per la promozione in prima categoria, è tempo di resoconti e bilanci. L’analisi del direttore generale Loris Franzò, quella del DS Francesco Surace e del tecnico Malavenda:

Il direttore generale Franzò: uniti si vince

DG Avv. Loris Antonino Franzò: D.G. Ludos C11: “La Ludos, in occasione dell’ultima di campionato, ha realizzato un progetto e raggiunto un traguardo che nasce da lontano. La dedizione dei nostri Giocatori, del nostro mister Malavenda e di tutti i Dirigenti, ci ha consentito di far proseguire un cammino sportivo (ed umano!) che ha trovato la propria origine tanti anni or sono e che vuole continuare per il perseguimento di obiettivi e risultati sempre più rilevanti!

Mi sia, quindi, permesso di ribadire quanto dichiarato agli organi di stampa al momento della mia nomina a D.G. : UNITI SI VINCE!! Forza Ludos!!!”

Il ds Surace: un risultato storico per il territorio

DS Francesco Surace: “Felicissimo di aver conseguito questo risultato storico per il territorio e per la Ludos, frutto di un duro lavoro, di programmazione e di sacrifici da parte di tutti gli addetti ai lavori.

Vorrei ringraziare lo staff tecnico e il mister e uno ad uno tutti i giocatori che sono stati encomiabili e soprattutto uomini veri in un girone difficilissimo con presenti società decisamente blasonate. Un sogno che si realizza e che ci permette di associare al risultato sportivo sul campo anche il primato nella coppa disciplina che ci onora e gratifica. Orgoglioso di far parte della famiglia neroarancio, da oggi penseremo alla prossima stagione.”

Il tecnico Malavenda: una promozione senza playoff

Mister Malavenda: “Abbiamo vinto anche in occasione dell’appuntamento più importante dell’anno. Brava la dirigenza a programmare in estate una stagione che ci ha visto protagonisti. Siamo stati capaci di realizzare qualcosa di straordinario, per la società e per tutti gli appassionati neroarancio, una promozione senza passare dai playoff statisticamente non me la ricordo negli ultimi anni in questo campionato, circostanza che ha dato ancor più valore alla nostra impresa.”