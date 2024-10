Calcio: Mastour il rigore fallito e sulla respinta quel gol di un ex amaranto….

Ex talento o talento lo è ancora? La seconda ipotesi per i dirigenti della Reggina, in primis per Massimo Taibi che lo ha cercato e voluto in amaranto. Parliamo di Hachim Mastour del quale si conosce ogni minimo dettaglio, un percorso il suo che più volte abbiamo letto nelle pagine di tutti i giornali sportivi del mondo. Ha ancora 21 anni e quindi una vita davanti, con la speranza di tutti che questa opportunità possa restituirgli soddisfazioni e successi.

Nato a Reggio Emilia, spera nell’altra Reggio di potersi rilanciare in maniera definitiva, mettendosi alle spalle un passato fatto più di copertine che di sostanza. Il direttore sportivo amaranto ne ha confermato l’arrivo a breve, la serie C potrebbe davvero essere per lui un bel banco di prova per ripartire. E nei suoi trascorsi si registra anche una esperienza con la maglia del Lamia in Grecia. Quattro gare in una delle quali sbaglia un calcio di rigore nei secondi finali, ma sulla ribattuta c’è in suo soccorso un ex amaranto, Daniel Adejo, che mette la palla in rete regalando alla squadra un prezioso 2-2.

