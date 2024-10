Reggina: preso Mastour, le precisazioni di Massimo Taibi

L’operazione Mastour portata avanti con grande riserbo dal DS Taibi e venuta fuori da qualche giorno, ha certamente concentrato parecchie attenzioni sul club amaranto, parlando di un talentoso calciatore che nel corso della sua breve carriera ha fatto parlare tantissimo di se. E’ lo stesso DS a confermarne la conclusione al sito alfredopedulla.com facendo anche una precisazione:

“In tutte le mie operazioni ho avuto carta bianca da parte della proprietà e il direttore generale Gianni è stato tempestivamente avvertito. Ovviamente il discorso vale per Mastour, un’operazione per noi importante perché crediamo nel suo talento e nella sua voglia di rivalsa. Quindi siamo tutti convinti, mi consenta la battuta: se il magazziniere non lo fosse, domani ci attiveremo per strappare il suo assenso”.

