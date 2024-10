Monopoli-Reggina: l’agente di Donnarumma spiega come andò la scorsa estate

Il calciatore accostato agli amaranto, ancora in dubbio per domenica prossima

Monopoli-Reggina è il big match della prossima giornata. Inaspettato rispetto a quelle che erano le previsioni alla vigilia di questo campionato, ovviamente con riferimento alla squadra pugliese che in maniera sorprendente si trova al secondo posto della classifica con un percorso esaltante che l’ha vista conquistare cinque vittorie nelle ultime sei gare ed avendo già affrontato Catanzaro, Ternana, Catania e Bari.

A “Buongiorno Reggina” è intervenuto l’agente Fifa Gianfranco Cicchetti, che cura gli interessi di Daniele Donnarumma, per tanto tempo accostato alla Reggina nella scorsa sessione di calciomercato.

“Ci sono stati degli approcci, la Reggina era interessata al calciatore, ma se nulla si è fatto la colpa non è di nessuno. Nel senso che non si è riusciti a mettere d’accordo le due società e così Daniele è rimasto al Monopoli firmando poi il rinnovo di contratto. Ritrovarsi in serie B? Non sarebbe male (ride)”.

