Calcio – Mastour: ‘Sono ambizioso e lo è anche la Reggina’

Ospite di “Buongiorno Reggina” l’ultimo acquisto amaranto Mastour, questi alcuni passaggi della sua intervista:

“Il passato non conta più, adesso sono alla Reggina e mi concentro solo su questo. Voglio rimettermi in gioco, sono ambizioso e la Reggina lo è, ho voglia di tornare. Probabilmente sono stato gestito male, ma sinceramente non mi piace puntare il dito contro nessuno, in questo momento dipende solo dal sottoscritto e farò il massimo per questa maglia. Ho firmato un contratto triennale. Qui c’è un grande gruppo ed i risultati ne sono la conseguenza.

I tifosi vogliono vedere passione, grinta e determinazione, quando c’è tutto questo sicuro diventi un beniamino. Ho lo stesso numero di maglia di Pirlo quando giocava alla Reggina? Spero di ripercorrere la sua carriera. Pirlo, Perrotta, Nakamura, Cozza, Bianchi ed Amoruso, li ricordo tutti benissimo. Per me non esistono esperienze negative, tutte ti lasciano qualcosa e così è stato per me sia in Grecia che in Olanda.

Al Milan sono stati momenti bellissimi, mi trattavano tutti bene ed aver giocato con grandi campioni mi ha insegnato molto.

Il S. Agata è un ottimo centro sportivo, accogliente, la società organizzata, mi sto trovando benissimo. Il DS Taibi mi sta vicino ed ogni giorno ha un consiglio per me.