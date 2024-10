Calcio – Se oggi il Matera non scende in campo verrà escluso. Cosa succederà alla classifica?

Foto Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italia) Stadio "Ciro Vigorito " sport calcio Benevento vs Lecce Campionato italiano di calcio Lega Pro girone C 2014/2015 Nella Foto: Pallone Lega Pro Photo Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italy) "Ciro Vigorito " Stadium sport soccer Benevento vs Lecce Italian Football Championship League Lega Pro group C 2014/2015 In The picture : Official ball Lega Pro

Giornata decisiva per il futuro del campionato. Girone C incredibilmente a 18 squadre?

Si gioca oggi il turno infrasettimanale per quello che riguarda il campionato di serie C. Tra le gare in programma anche Matera-Cavese per la quale la Prefettura ha disposto le porte chiuse, vista l’impossibilità della società lucana a garantire il servizio steward. Ma ovviamente c’è di più e cioè la concreta possibilità che la squadra di casa non si presenti per la disputa del match.

Sarebbe la quarta rinuncia che, secondo regolamento, comporterebbe l’esclusione automatica dal campionato, portando il girone C addirittura a 18 squadre, contro le 20 degli altri gironi.

Cosa succederebbe nel caso in cui il Matera venisse escluso? Avendo disputato per intero il girone di andata, intatti rimarrebbero i risultati conseguiti prima del giro di boa, tanto per intenderci valido sarà il risultato della Reggina, mentre per le gare che rimangono in questo girone di ritorno, ogni avversario avrà i tre punti a tavolino.