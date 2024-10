Calcio – Reggina, quanto è bello vederti così in alto. La nuova classifica

Superate tre squadre e quinto posto in classifica. Quanto brucia la penalizzazione e quella che arriverà

Con Siracusa-Reggina si è completato il quadro della giornata in cui la Juve Stabia nonostante il riposo ha mantenuto un buon margine sul Trapani, mentre Catanzaro e Catania si sono avvicinate al secondo posto insidiandolo. Evidente il balzo della Reggina che in un solo colpo ne ha superate tre e recrimina ovviamente per i due punti già tolti ed i prossimi quattro che a breve arriveranno.

CLASSIFICA

Juve Stabia 56 (-1)

Trapani 48 (-1)

Catanzaro, Catania 47

Reggina 36 (-2)

Vibonese, Casertana 35

Monopoli 34 (-2)

Rende 32 (-1)

Potenza 31

Virtus Francavilla 30

Cavese 27

Viterbese, Sicula Leonzio 25

Siracusa (-1), Rieti (-1), Bisceglie 19

Paganese 9

Matera (-33) -18

Si ricorda che la Viterbese dovrà ancora recuperare sei gare

Hanno già riposato: Virtus Francavilla, Paganese, Cavese, Potenza, Rieti, Juve Stabia

Leggi anche

Leggi anche