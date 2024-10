Reggina, Drago: “Serve continuità se vogliamo lottare per i primi posti”

Buona la prima per mister Drago, Reggina che batte 2-0 in trasferta il Siracusa. Amaranto che dopo un primo tempo in ombra sbucano con tutt’altro atteggiamento nella ripresa, decisivo l’uno-due ravvicinato firmato Strambelli e Baclet.

Le parole del tecnico amaranto, ai microfoni di Antenna Febea.

“Non siamo partiti bene, i troppi errori nostri hanno dato coraggio al Siracusa anche se la squadra non ha rischiato nulla. Nella ripresa abbiamo giocato decisamente meglio, con più determinazione. Difensivamente bisogna trovare solidità, oggi sul piano difensivo la squadra ha fatto molto bene. Serve continuità di risultati se vogliamo lottare per obiettivi importanti. Franchini? Lo avevo visto al Torneo di Viareggio con il Sassuolo, è bravo ad attaccare lo spazio”.