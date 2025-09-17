Calcio, Messina: chiesto il rinvio delle prossime due gare. I dettagli

Dopo che il Tribunale ha disposto la liquidazione giudiziale per il Messina, il futuro rimane pieno di incertezze. Si stanno cercando soluzioni per restare ancora in vita e nel frattempo agli organi competenti chiesto il rinvio delle prossime due gare, così come scrive Gazzetta del Sud:

“La partita per tenere in vita il Messina, dopo l’avvio della liquidazione giudiziale, si gioca su più campi e vede come principale protagonista il curatore Maria Di Renzo, divenuta di fatto la figura centrale per provare a dare un futuro al club.

Ore frenetiche di lavoro, che possono già essere decisive per il percorso da imboccare. Come filtrato già lunedì, è stato richiesto il rinvio delle prossime partite di campionato, nello specifico quelle contro Gela (21 settembre) e Acireale (mercoledì 23 nel turno infrasettimanale). È attesa in tal senso una risposta da Lnd e Figc, con cui i rapporti si stanno sviluppando pure su ulteriori questioni da chiarire. Nello specifico, quella relativa alla situazione debitoria federale, unico fardello che andrebbe a carico di chi si troverebbe ad acquisire il titolo sportivo“.