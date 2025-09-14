Serie D: nessuno a punteggio pieno. I risultati e la classifica
La Reggina batte la Nissa grazie a una rete di Ferraro. Colpo esterno del Messina, bene il Gela
14 Settembre 2025 - 18:10 | Redazione
Era necessario vincere per cancellare quel pessimo esordio in campionato. La Reggina lo ha fatto pur soffrendo, ma quello che contava in questo momento erano i tre punti. Non ci sono squadre a punteggio pieno a dimostrazione di un campionato equilibrato. Il Messina continua la sua scalata per annullare la pesantissima penalizzazione.
I risultati della giornata
Acireale – Savoia 1-1
Milazzo – Nuova Igea 2-2
Paternò – Gelbison 0-0
Reggina – Nissa 1-0
Sambiase – Favara 1-1
Gela – Ragusa 2-0
A. Palermo – Vigor Lamezia 2-1
Enna – Vibonese 2-2
Sancataldese – Messina 1-3
La classifica
Gela, Gelbison, Nuova Igea, Vibonese, Favara, A. Palermo 4; Reggina, Vigor Lamezia 3; Enna, Milazzo, Savoia 2; Acireale, Nissa, Paternò, Ragusa, Sambiase 1; Sancataldese 0, Messina -10.