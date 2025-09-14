Reggina, Trocini: ‘Vittoria voluta dopo una settimana difficile’

Vittoria pesantissima e necessaria dopo la sconfitta all’esordio e le polemiche proseguite fino a qualche ora dall’inizio dell’incontro con la Nissa. Come anticipato dalla società, mister Trocini rilascia una breve dichiarazione:

“Volevamo la vittoria oltre ogni cosa a prescindere dalla prestazione. Loro hanno avuto diverse occasioni da rete ma anche noi. Un gol, regolare annullato, una espulsione netta non data, un rigore regalato agli avversari la settimana scorsa del quale non abbiamo parlato perchè eravamo troppo arabbiati per la sconfitta. E’ stata una settimana difficile per noi, momenti in cui non siamo brillanti e avvertiamo il peso delle responsabilità. Meccanismi che si devono ancora migliorare e sono sicuro che lo faremo. Bene tutti, e faccio i complimenti a chi è entrato, utilissimi”.