Calcio, Nakamura gioca ancora. Quando Foti lo portò alla Reggina

Non ne vuole sapere di chiudere con il calcio. Shunsuke Nakamura nonostante i suoi 41 anni, prosegue la sua carriera calcistica e firma un contratto con la squadra dello Yokohama Fc, compagine della sua città natale.

Il talentuoso centrocampista offensivo ha militato anche nella Reggina dal 2002 al 2005 collezionando 81 presenze ed 11 reti, portato in amaranto dall’allora presidente Lillo Foti. Una operazione che a quel tempo suscitò parecchio interesse dal punto di vista mediatico, oltre al ritorno in termini economici per la società amaranto. Per non parlare delle grandi qualità tecniche del giapponese, giocatore dotato di grande classe.