Calcio – Non sembra vero, ma si torna in campo. Il probabile undici della Reggina

Finalmente si torna a giocare. Più o meno tornato alla regolarità il campionato delle altre, eccezion fatta per la Viterbese, stessa cosa non la si può dire per la Reggina che, tra rinvii per il maltempo e Granillo inagibile, ha fatto perdere parecchi riferimenti riguardo a giorni ed orari delle gare. Gli amaranto torneranno a far parlare di se per una partita di calcio che si disputerà questo pomeriggio al Lorenzon di Rende, ma contro il Siracusa ed a porte chiuse. Cevoli ha provato a tenere la squadra lontana da polemiche e vicende che stanno riguardando la società, speriamo non con gli stessi risultati ottenuti la volta scorsa in quel di Vibo contro il Monopoli.

Si cerca la quadratura del cerchio intanto nello schieramento iniziale e con la certa assenza di Maritato, è probabile che questo sarà l’undici:

Confente, Kirwan, Conson, Solini, Zivkov; Franchini, Petermann, Salandria; Tulissi, Tassi, Sandomenico. All: Cevoli

L’esterno sinistro Zivkov dopo l’infortunio dovrebbe rientrare, mentre per il momento panchina per Alessio Viola.