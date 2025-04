Calcio, Padova promosso: altri tre ex Reggina conquistano la serie B

Aveva due risultati su tre a proprio favore il Padova che ha chiuso la stagione sul campo del Lumezzane pareggiando per 0-0 e conquistando dopo non poca fatica la promozione in serie B. Infatti, dopo aver condotto per quasi tutto il campionato in testa alla classifica, una serie di risultati negativi avevano consentito al Vicenza di operare una clamorosa rimonta con sorpasso. Poi l’inaspettata frenata dei vicentini, battuti anche questo pomeriggio a Trento, ha riportato la squadra di Andreoletti nuovamente a guidare la graduatoria fino alla grande festa di oggi. Il Padova torna in cadetteria dopo sei anni, nel giorno della Liberazione e ricordando che per ben due volte i biancoscudati sono stati battuti in finale negli anni precedenti.

Soddisfazione anche per tre ex calciatori della Reggina: Crisetig tra i protagonisti assoluti e capitano del Padova, poi Nicolò Bianchi spesso partito dalla panchina ma che ha dato un buon contributo e l’esterno Kirwan, in amaranto nella stagione 2018-19. La settimana scorsa raccontavamo di altri tre ex Reggina promossi in B con l’Avellino, quindi Armellino, Sounas e Cionek. L’Entella è la terza squadra che ha effettuato il salto di categoria e ora si attende la quarta che arriverà dopo la conclusione dei play off.