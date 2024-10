Calcio – Palmese, nasce “Passione neroverde”

A seguito della ricostruzione Societaria della nostra squadra la Palmese Calcio crea un club nel club: il tifoso, acquistando una quota, diventa parte attiva del processo di sviluppo della società neroverde. Un processo fondato sui valori della trasparenza e della partecipazione, con l’obiettivo di rafforzare il club – in vista del prossimo Campionato di Serie D – alzando ulteriormente il livello della Prima squadra (5° anno in serie D), del Settore giovanile (modello nazionale e punto di riferimento per il territorio) e delle strutture.

QUANTO – La quota minima di ingresso nel club è di 200 euro. Tre le tipologie di partecipazioni tecniche individuate: categoria C (200-500 euro), categoria B (501-2.500) e categoria A (oltre 5000 euro). Ai benefit tecnici (in primis i pieni diritti amministrativi, garantiti per tutte le quote) si affiancano dei vantaggi esclusivi, sempre modulati sull’entità delle quote.

Vantaggi quali abbonamenti, ingressi agevolati, merchandising e speciali scontistiche.

BASE (da 200 a 500 euro)

– 10% di sconto sul merchandising (anche cumulabile con altre offerte)

– 1 biglietto omaggio per ogni partita casalinga 2019/20

– 1 maglia personalizzata

– evento stagionale dedicato a tutti i soci

PREMIUM (da 501 a 1000 euro)

– 25% di sconto sul merchandising (anche cumulabile con altre offerte)

– 2 biglietti omaggio (cedibile a terzi) per ogni partita casalinga 2018/19

– 2 maglie personalizzate

– evento stagionale dedicato a tutti i soci

SILVER (da 1001 a 5000 euro)

– 40% di sconto sul merchandising (anche cumulabile con altre offerte)

– 3 biglietti omaggio (cedibile a terzi) per ogni partita casalinga 2018/19

– 1 accredito per ogni gara esterna 2018/19

– 4 maglie personalizzate

– partecipazione a eventi con la squadra

– scontistiche in attività commerciali convenzionate

GOLD (oltre 5.000 euro)

– 50% di sconto sul merchandising (anche cumulabile con altre offerte)

– 4 biglietti omaggio (cedibile a terzi) per ogni partita casalinga 2018/19

– 2 accrediti per ogni gara esterna rimanente

– 5 maglie personalizzate

– opportunità di vivere una giornata (da concordare) con la Prima squadra

– partecipazione a eventi esclusivi

– scontistiche in attività commerciali convenzionate

QUANDO – La quota è acquistabile dal 16 Luglio 2019 fino al 31 Luglio 2019 presso l’ufficio dedicato “PALMESE 2019/2020” del centro sportivo “Giuseppe Lopresti” (Piazza Maria De Maria), dalle ore 17:00 alle 20:00, personale della Palmese Calcio guiderà i tifosi nella sottoscrizione.

Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì. Per informazioni contattare il Profilo Social FACEBOOK oppure scrivere a uspalmese1912.asd@libero.it