Calcio – Palmese, prende ufficialmente il via la nuova stagione

Un post sulla pagina facebook per annunciare l’inizio della preparazione della Palmese:

“Come annunciato è iniziato il ritiro della #Palmese

Ai nostri ragazzi un augurio per una stagione dove possiate dimostrare il vostro valore con la voglia di dare oltre il 100% per la nostra Palmese.

Siamo abituati a tutto e non pretendiamo niente, ma dai nuovi arrivati e da chi è rimasto ci aspettiamo lo stesso impegno e spirito battagliero visto nella scorsa stagione”.