Calcio: possibile scambio di panchine. Auteri e Capuano i protagonisti

Nell’incertezza generale che il mondo del calcio e non solo vive in questo momento, c’è spazio anche per il mercato e che riguarda non solo i calciatori. Secondo quanto raccolto da tuttoC.com potrebbero invertirsi le panchine di due squadre del girone C: “Gaetano Auteri ed Ezio Capuano potrebbero passare rispettivamente in biancoverde e in giallorosso nella prossima stagione. Il tecnico di Floridia sarebbe finito nel mirino degli irpini con Capuano che, nonostante il corteggiamento anche di Alessandria, Novara e Modena, potrebbe compiere il percorso inverso e guidare il Catanzaro”.