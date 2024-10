Calcio: il Pescara vince il campionato Primavera 2. Un reggino al comando del settore giovanile

Con l’ennesima vittoria netta e schiacciante, questa volta sul Pisa, il Pescara conquista la promozione in Primavera 1 con una giornata di anticipo, avendo quattro punti di vantaggio sul Lecce inseguitore e prossimo avversario. Un percorso che ha visto i giovani delfini conquistare ben 15 vittorie, pareggiare 5 volte e solo una la sconfitta nel corso delle 21 giornate disputate. Migliore attacco con 56 reti realizzate e migliore difesa con 17 gol subiti. Insieme a questo tanti giovani che si sono messi in evidenza nel corso della stagione e già nel mirino di diverse società della massima serie. Un cammino decisamente inverso rispetto alla prima squadra, retrocessa in serie C, dopo un campionato assai deludente. Il Pescara aveva già vinto due stagioni addietro lo stesso campionato.

Al comando del settore giovanile del Pescara come unico responsabile il reggino Giuseppe Geria, al quinto anno nel club del presidente Sebastiani e corteggiato inevitabilmente da diverse società. Un gran lavoro svolto in questo quinquennio, con la valorizzazione e successiva vendita di diversi calciatori come Pompetti, Peschetola e Straccio all’Inter, Cerri e Del Sole alla Juventus, Koulibaly all’Udinese, poi passato alla Salernitana ed ancora Masella, Lucatelli, Diambo e Rossi al Benevento, mentre Napoletano e Pavone sono stati ceduti al Parma.

Giuseppe Geria, dopo importanti esperienze nel mondo del calcio a 5 come allenatore, ha iniziato nel 2002 con l’incarico di responsabile del settore giovanile della Reggina fino al 2007. Gli anni successivi lo hanno visto protagonista nelle vesti di Direttore Sportivo con Olbia, Noicattaro, Barletta e Pergocrema, per poi essere assunto dal Bari, nuovamente come responsabile del settore giovanile. Tra gli altri nella categoria Allievi del settore giovanile biancorosso, l’attuale fantasista della Fiorentina Castrovilli. Dopo il biennio in terra pugliese caratterizzato da risultati parecchio interessanti, viene ingaggiato dalla Juventus dove in quegli anni si è messo in evidenza l’attaccante Moise Kean, attuale centravanti del PSG. Due anni con la società bianconera, poi il trasferimento al Pescara. A conclusione di questi cinque anni, è assai probabile che si concluda la sua avventura in terra abruzzese e, come detto, sono già diverse le società che interessate al reggino Giuseppe Geria.