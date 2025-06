Calcio: Pescara in serie B, l’eroe è un ex Reggina

0-1 all’andata a favore del Pescara, stesso risultato al termine dei tempi regolamentari al ritorno, a vantaggio della Ternana. Si è decisa ai calci di rigore la promozione in serie B con un erore su tutti, l’ex portiere della Reggina Plizzari, straordinario protagonista nel corso della gara e soprattutto nel momento decisivo.

Nei novanta minuti respinge almeno tre occasioni pericolose degli umbri e devìa con un grandissimo colpo di reni un tiro di Damiani nei supplementari. Ed è esattamente in quella occasione che il portiere biancazzurro si infortuna ad un polpaccio ma, con il Pescara già in dieci per l’espulsione di Dagasso, e dopo che Baldini aveva esaurito tutte le sostituzioni, è costretto a restare in campo. Diventa il protagonista assoluto della serata respingendo tre tiri dagli undici metri dei calciatori della Ternana (su Ferrante, Casasola e Donnarumma) regalando la promozione agli abruzzesi.