Calcio – Oggi in campo per il ritorno dei play off fase nazionale

Si torna nuovamente in campo a distanza di soli tre giorni. E’ intenso e faticoso il percorso play off che dovrà portare solamente due delle tante e squadre partecipanti alla promozione in serie B. In attesa che entrino in gioco le seconde classificate, oggi si disputano gli incontri di ritorno del primo turno fase nazionale

Pisa – Carrarese

Viterbese – Arezzo

Imolese – Monza

Catania – Potenza

Catanzaro – Feralpisalò

In occasione dei match di andata, questi sono stati i risultati:

Carrarese-Pisa 2-2

Arezzo-Viterbese 3-0

Monza-Imolese 1-3

Potenza-Catania 1-1

Feralpisalò-Catanzaro 1-0