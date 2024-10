Calcio – Si alza la media play off e non ci sono certezze. Risultati e nuova classifica

Foto Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italia) Stadio "Ciro Vigorito " sport calcio Benevento vs Lecce Campionato italiano di calcio Lega Pro girone C 2014/2015 Nella Foto: Pallone Lega Pro Photo Cafaro Gerardo/LaPresse 23 11 2014 Benevento (Italy) "Ciro Vigorito " Stadium sport soccer Benevento vs Lecce Italian Football Championship League Lega Pro group C 2014/2015 In The picture : Official ball Lega Pro

E’ la lotta al raggiungimento dei play off che sta rendendo questo finale di stagione del girone C della serie C assai entusiasmante. E’ soprattutto la Cavese con le due vittorie esterne ottenute contro Viterbese e Monopoli a rendere la vita difficile a tutte quelle compagini che ancora non hanno la certezza di essere dentro la griglia e tra queste anche la Reggina.

Dopo la sconfitta interna contro gli amaranto i campani hanno guadagnato sei punti pesantissimi ed alzato la media play off, tanto da far pensare che sarà battaglia fino all’ultimo istante dell’ultima giornata. Per la prima posizione la Juve Stabia, vittoriosa contro la Vibonese, è promossa in serie B, avendo in calendario la prossima settimana il Matera, quindi con altri tre punti assicurati.

Questi i risultati di oggi e la nuova classifica:

Bisceglie-Rieti 0-1

Catanzaro-Matera 3-0 a tavolino

Juve Stabia-Vibonese 2-1

Paganese-Virtus Francavilla 2-1

Potenza-Viterbese 2-1

Reggina-Casertana 1-0

Rende-Trapani 0-1

Monopoli-Cavese 0-1

Catania-Sicula Leonzio 1-0

CLASSIFICA

Juve Stabia 74

Trapani 70

Catania 63

Catanzaro 61

Potenza 53

V. Francavilla 49

Monopoli 47

Casertana 47

Cavese 46

Reggina 46

Viterbese 45

Rende 44

Sicula Leonzio 42

Vibonese 42

Rieti 37

Siracusa 36

Bisceglie 26

Paganese 20

Matera escluso

