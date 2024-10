Reggina, Cevoli: “Merito della squadra. Diamo tutto fino alla fine”

La Reggina batte la Casertana e si guadagna virtualmente l’accesso ai play-off. Le parole di Cevoli ai microfoni di Antenna Febea.

“I ragazzi avevano voglia di uscire da questa situazione, in queste due partite si è visto chiaramente. Dobbiamo cercare di fare il massimo nelle prossime due partite, con la vittoria di oggi abbiamo messo un bel tassello per i play-off. Pensiamo solo a noi, senza guardare ai risultati degli altri. Il pubblico? Non ci sono parole per descrivere i nostri tifosi”.