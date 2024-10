Reggina, la festa dei 10.000 ed il tweet di Luca Gallo

Il ritorno di Cevoli e le due vittorie in altrettante gare. Sei punti che consentono alla Reggina di agguantare la zona play off, adesso da mantenere in questo finale di stagione. 10.000 spettatori festanti al Granillo e puntuale il tweet del presidente Gallo dedicato a tifosi e squadra:

“Bella vittoria e tifosi fantastici. Buona Pasqua Reggio”.

