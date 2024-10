Biglietto per i play-off. Reggina da applausi, Kirwan fa esplodere il Granillo

Dopo aver sfiorato più volte il vantaggio nel primo tempo, Kirwan piega la Casertana. Vittoria decisiva per i play-off

Traguardo raggiunto. La Reggina batte la Casertana e si guadagna il pass per i play-off. Al Granillo è monologo amaranto, Kirwan piega i campani dopo le clamorose occasioni sprecate da Tulissi nel primo tempo.

LE SCELTE INIZIALI

Cevoli conferma l’assetto scelto per il ‘secondo esordio’ di Cava dè Tirreni. Bellomo dietro Tulissi, attacco ‘light’ ispirato da Strambelli. Il posto di Zibert in mediana viene preso da Salandria, nessun altra novità rispetto alla scorsa uscita.

SOLO REGGINA

Pronti, via…quasi gol. Dopo un minuto clamorosa occasione per la Reggina. Strepitoso numero di Bellomo sulla sinistra, preciso l’assist per Tulissi che spreca a porta vuota, calciandosi sul piede.

Il copione si ripete, quasi uguale, al minuto 14. Ancora Tulissi, ancora una chance clamorosa per il numero 10 amaranto che controlla con calma e spara a salve sul portiere che devia sul palo.

Solo Reggina in campo, l’impatto della formazione di Cevoli è lucido e intenso ma la fortuna non li assiste. Da Tulissi a Kirwan, dal palo alla traversa. Reggina che costruisce nitide occasioni gol in quantità industriale, su angolo di Strambelli il terzino neozelandese di testa centra la traversa al 26′.

La Casertana esce dai blocchi con un quarto d’ora abbondante di ritardo, la qualità dei campani si vede a tratti senza passare dalla teoria alla pratica. Tra i due ventidue giocatori in campo si eleva un Bellomo semplicemente sublime, immarcabile e più abbagliante del sole che scalda il Granillo.

L’ennesima conferma di un pomeriggio storto negli ultimi 16 metri arriva in chiusura di primo tempo, bel destro al volo di De Falco disinnescato sopra la traversa da Adamonis.

BIGLIETTO PLAY-OFF

La ripresa inizia senza cambi, la spinta propulsiva della Reggina vista nei primi 45 minuti conosce un prevedibile calo. Cala l’intensità, l’unica emozione nei primi 20 minuti del secondo tempo è rappresentata dal destro secco di Bellomo di poco a lato.

Dopo aver seminato per un’ora abbondante, la Reggina finalmente raccoglie e trova l’1a0. Cross di Strambelli dalla sinistra, sulla ribattuta della difesa ci prova Bellomo, Adamonis respinge sui piedi di Kirwan, lesto a ribattere in rete. Il Granillo esplode, Kirwan seppellito dall’abbraccio dei compagni.